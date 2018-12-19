Роменские полицейские разоблачили парфюмерного вора 42-летний житель Ромен накануне праздников решил сделать себе подарок и обокрал магазин бытовой химии и косметики.

В Роменский отдел полиции обратился представитель сети магазинов бытовой химии и косметики, который сообщил, что один из покупателей из помещения торгового зала похитил мужской парфюм стоимостью в 700 гривен.

За считанные часы работники полиции установили личность причастного к краже. Злоумышленником оказался 42-летний местный житель, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности, - комментирует Роман Невожай, начальник Раменского отдела полиции. - В содеянном он сознался и рассказал, что похитил флакон парфюм в качестве подарка для себя.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.