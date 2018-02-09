Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:03168

В Сумах пройдет встреча с писательницей Яной Опарий

Писательница Яна Опарий и ее книга «Мудрая кошка Варшава» возвращаются в Сумы.

Они будут ждать вас 20 января в 16:00 в «Книгарні «Є» (Соборная, 44).

Яна расскажет, как встретили ее дебютный роман в разных уголках страны и за рубежом. А еще - познакомит со своими наработками и поделится творческими планами.

Яна Опарий – родом из Сум, писательница, журналистка, переводчица, автор «Блога на чемоданах». В 2018 года получила премию в литературном конкурсе «Смолоскип», и издала книгу «Мудрая кошка Варшава».

Вход свободный.

Досуг Книгарня Є Яна Опарий

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09.01.2019 08:03

Сумчан приглашают на встречу с писательницей Яной Опарий

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14.06.2018 17:09

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При содействии областной власти в рамках программы поддержки местного книгоиздания вышло второе дополненное издание книги писателя и журналиста Александра Вертиля...

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Маленьким сумчанам розкажуть про Шевченка-художника

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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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