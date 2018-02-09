В Сумах пройдет встреча с писательницей Яной Опарий Писательница Яна Опарий и ее книга «Мудрая кошка Варшава» возвращаются в Сумы.

Они будут ждать вас 20 января в 16:00 в «Книгарні «Є» (Соборная, 44).

Яна расскажет, как встретили ее дебютный роман в разных уголках страны и за рубежом. А еще - познакомит со своими наработками и поделится творческими планами.

Яна Опарий – родом из Сум, писательница, журналистка, переводчица, автор «Блога на чемоданах». В 2018 года получила премию в литературном конкурсе «Смолоскип», и издала книгу «Мудрая кошка Варшава».

Вход свободный.