Соперником Ивана Редкача станет 29-летний аргентинец

Уроженец Шостки выйдет на 10-раундовый рейтинговый бой против 29-летнего аргентинца Николаса Атильо Веласкеса (10-3, 3 КО)? пишет luckypunch.net.
Предыдущий бой аргентинец провёл 10 марта, проиграв нокаутом в первом раунде узбеку Шахраму Гиязову (6-0, 5 КО).
Главным поединком на арене Microsoft Theater станет бой за пояс IBF в суперсреднем весе между José Uzcátegui (28-2, 23 КО) и Caleb Plant (17-0, 10 КО).
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