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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Соперником Ивана Редкача станет 29-летний аргентинец

Шосткинский боксер первого полусреднего веса Иван Редкач (21-4-1, 16 КО) узнал соперника на свой поединок 13 января в рамках вечера бокса в Лос-Анджелесе.

Уроженец Шостки выйдет на 10-раундовый рейтинговый бой против 29-летнего аргентинца Николаса Атильо Веласкеса (10-3, 3 КО)? пишет luckypunch.net.

Предыдущий бой аргентинец провёл 10 марта, проиграв нокаутом в первом раунде узбеку Шахраму Гиязову (6-0, 5 КО).

Главным поединком на арене Microsoft Theater станет бой за пояс IBF в суперсреднем весе между José Uzcátegui (28-2, 23 КО) и Caleb Plant (17-0, 10 КО).

Спорт Бокс Иван Редкач

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