Сумские лыжники в призах на Львовщине

Сегодня спортсмены соревновались в гонке классическим стилем на дистанции 10 км (мужчины) и 5 км (женщины).
Среди женщин победу одержала сумчанка Татьяна Антипенко (57.81 FIS Points), серебро - Валентина Каминская (58.11), бронзу – конотопчанка Юлия Кроль (73.07).
Среди мужчин первым финишировал шосткинец Ян Коструба (60.70), вторым – его земляк Андрей Орлик (62.90), третьим - Константин Яременко (81.57).
Завтра спортсмены будут соревноваться в спринте классическим стилем.
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