Сумские лыжники в призах на Львовщине В Сянках, на базе Западного реабилитационно-спортивного центра НКСИУ начались FIS соревнования по лыжным гонкам.

Сегодня спортсмены соревновались в гонке классическим стилем на дистанции 10 км (мужчины) и 5 км (женщины). Среди женщин победу одержала сумчанка Татьяна Антипенко (57.81 FIS Points), серебро - Валентина Каминская (58.11), бронзу – конотопчанка Юлия Кроль (73.07). Среди мужчин первым финишировал шосткинец Ян Коструба (60.70), вторым – его земляк Андрей Орлик (62.90), третьим - Константин Яременко (81.57). Завтра спортсмены будут соревноваться в спринте классическим стилем.