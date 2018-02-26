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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:52250

Сумские лыжники в призах на Львовщине

В Сянках, на базе Западного реабилитационно-спортивного центра НКСИУ начались FIS соревнования по лыжным гонкам.

Сегодня спортсмены соревновались в гонке классическим стилем на дистанции 10 км (мужчины) и 5 км (женщины).

Среди женщин победу одержала сумчанка Татьяна Антипенко (57.81 FIS Points), серебро - Валентина Каминская (58.11), бронзу – конотопчанка Юлия Кроль (73.07).

Среди мужчин первым финишировал шосткинец Ян Коструба (60.70), вторым – его земляк Андрей Орлик (62.90), третьим - Константин Яременко (81.57).

Завтра спортсмены будут соревноваться в спринте классическим стилем.

Спорт Лыжные гонки

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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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