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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:22327

На Сумщине прогнозируют до 18 градусов мороза

До конца недели на Сумщине сохранится морозная погода, временами с небольшими осадками в виде снега, на дорогах гололедица, сообщает Сумской областной Гидрометцентр.

9 января - ночью без существенных осадков, днем местами небольшой снег, температура ночью -13...- 18 °С, днем -4...- 9 °С.

10 января - ночью без существенных осадков, днем местами небольшой снег, температура ночью -9...- 14 °С, днем -2...- 7 °С.

11 января - местами небольшой снег, -4...- 9 °С, днем 0...- 5 °С.

Общество Прогноз погоды

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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