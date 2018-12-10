На Сумщине прогнозируют до 18 градусов мороза До конца недели на Сумщине сохранится морозная погода, временами с небольшими осадками в виде снега, на дорогах гололедица, сообщает Сумской областной Гидрометцентр.

9 января - ночью без существенных осадков, днем местами небольшой снег, температура ночью -13...- 18 °С, днем -4...- 9 °С. 10 января - ночью без существенных осадков, днем местами небольшой снег, температура ночью -9...- 14 °С, днем -2...- 7 °С. 11 января - местами небольшой снег, -4...- 9 °С, днем 0...- 5 °С.