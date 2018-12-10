На Сумщине прогнозируют до 18 градусов мороза

9 января - ночью без существенных осадков, днем местами небольшой снег, температура ночью -13...- 18 °С, днем -4...- 9 °С.
10 января - ночью без существенных осадков, днем местами небольшой снег, температура ночью -9...- 14 °С, днем -2...- 7 °С.
11 января - местами небольшой снег, -4...- 9 °С, днем 0...- 5 °С.
По данным Укргидрометцентра, в результате перемещения активного циклона в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Харьковской областях ожидается осложнение погодных условий:...
К концу недели и праздничные дни на Сумщине ожидается прекращение осадков и постепенное снижение температуры воздуха, сообщает Сумской гидрометцентр....
Сумской областной центр по гидрометеорологии сообщает об изменениях погоды....
В связи с выходом южного циклона 12-13 декабря в Сумской области ожидаются сложные погодные условия....
Областной центр по гидрометеорологии сообщает, что ночью и утром во вторник, 11 декабря, в Сумах и области сохранится туман с...