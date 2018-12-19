В Сумах наркоман отказался платить за проезд в троллейбусе

Прибыв на место происшествия, сотрудники роты тактико-оперативного реагирования обнаружили в троллейбусе 42-летнего гражданина, на которого указал заявитель.
Общаясь с полицейскими, мужчина очень нервничал. Далее во время проведения поверхностной проверки стражи порядка обнаружили у него бумажный сверток с веществом растительного происхождения, внешне похожим на каннабис.
На место происшествия полицейские вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.
Следует отметить, что с 31 декабря 2018 года по 6 января 2019 года сумские патрульные зафиксировали 10 случаев незаконного оборота вероятно наркотических веществ.
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