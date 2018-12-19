Несколько районов Сум останутся без воды 9 января в 22:00 будет приостановлена работа Пришибской насосной станции.

Остановка обусловлена необходимостью выполнить аварийные работы по устранению порыва водопроводной сети диаметром 400 мм на территории станции.

В связи с технической необходимостью опорожнения водопроводов 9 января в 22:00 будет осуществлен сброс питьевой воды из водопроводной сети в реку Псел в районе легкоатлетического манежа СумГУ по ул. Прокофьева.

Во время проведения аварийно-ремонтных работ без водоснабжения останутся дома микрорайонов Химгородок и Басы, ул. Сергея Табалы, ул. Харьковская, ул. СКД, ул. Прокофьева и прилегающих к ним улиц.

После завершения работ подачу воды будет возобновлена. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении КП «Горводоканал».