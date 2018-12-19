Несколько районов Сум останутся без воды

Остановка обусловлена необходимостью выполнить аварийные работы по устранению порыва водопроводной сети диаметром 400 мм на территории станции.
В связи с технической необходимостью опорожнения водопроводов 9 января в 22:00 будет осуществлен сброс питьевой воды из водопроводной сети в реку Псел в районе легкоатлетического манежа СумГУ по ул. Прокофьева.
Во время проведения аварийно-ремонтных работ без водоснабжения останутся дома микрорайонов Химгородок и Басы, ул. Сергея Табалы, ул. Харьковская, ул. СКД, ул. Прокофьева и прилегающих к ним улиц.
После завершения работ подачу воды будет возобновлена. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении КП «Горводоканал».
КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды 8 января....
КП «Горводоканал» сообщает о порыве водосети по улице Южная....
КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды...
КП «Горводоканал» сообщает об аварийных работах....
Сумское КП «Горводоканал» сообщает о приостановке работы Пришибской насосной станции....