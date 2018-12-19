Юный интернет-аферист из Шостки предстанет перед судом Полицейские вычислили изобретательного 17-летнего подростка, который пытался пополнить собственный кошелек за чужой счет.

Жертвой несовершеннолетнего афериста стала 39-летняя жительница Луганщины. Женщина неоднократно пользовалась объявлениям в Интернете, поэтому когда нашла на одном из сайтов интересное предложение о продаже женской куртки, решила ее приобрести. Условием была оплата за товар в сумме 500 гривен, перечислив которые, продавец перестал выходить на связь.

«Во время проведения комплексных оперативно-розыскных мероприятий, направленные на розыск злоумышленника, оперативники установили, что владельцем счета является 17-летнего житель Шостки, - рассказывает Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции. - Кроме того, парня зафиксировали камеры видеонаблюдения во время снятия наличности. Когда же его разыскали и проверили, он признался, что таким образом пытался подзаработать».

Правоохранители сегодня продолжают устанавливать пострадавших от рук несовершеннолетнего афериста. Сейчас в отношении него открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст.190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество», которое уже направлено в суд. За содеянное подростку грозит штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до двухсот сорока часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет.