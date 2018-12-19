Сумские копы поймали вора, наследившего в Киеве

На днях, патрульные получили сообщение о совершении кражи на улице Троицкой. Заявитель пояснил, что задержал лицо, совершившее кражу электропроводов.
Прибыв на место происшествия и проверив задержанное лицо, инспекторы установили, что 33-летний житель Сумского района находится в активном розыске Святошинского управлением полиции ГУНП в Киеве по подозрению в совершении кражи.
Патрульные доставили гражданина в Сумской отдел полиции для установления всех обстоятельств.
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