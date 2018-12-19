Фейковый банкир развел роменчанина на 30 тысяч Жертвой афериста стал 39-летний житель Ромен, которому с незнакомого номера позвонил мужчина, который представился работником службы безопасности банка и сообщил, что его карта заблокирована.

Чтобы восстановить ее действие, предложил разблокировать кредитную карточку, проведя ряд банковских операций. Сначала он уговорил его прислать 15000 гривен на один из предложенных счетов, потом предложил повторить эту операцию, уверяя, что деньги в ближайшее время вернутся на его карточку, в результате чего ее владелец потерял более 30000 гривен.

«Схема, по которой действовал злоумышленник не нова, - констатирует Роман Невожай, начальник Раменского отдела полиции. - Однако на этот раз аферист даже не пытался выпытать секретный код, а просто уговорил свою жертву пойти и направить на его счет деньги. Мы еще раз обращаемся ко всем гражданам с просьбой, быть более осмотрительными и менее доверчивыми во время телефонных разговоров с незнакомцами, которые могут представляться работниками банка. Не реагировать на телефонные сообщения о проблемах с банковской карточкой (это может быть блокирование банковской карты, проверка ваших персональных данных в связи со сбоем банковской системы, попытки обезопасить от злоумышленников или просто сообщение о возможном снятии средств). Обычно такая информация никогда не подтверждается, а люди из-за чрезмерного доверия, называя пин-код, секретные коды или другую персональную информацию, теряют свои деньги. Мы обращаемся к более младшему поколению: рассказывать о подобных схемах афер своим пожилым родителям, соседям или родственникам и самим быть бдительными и внимательными. А в случае поступления подобных звонков, немедленно сообщать о них работникам полиции».

По данному факту в полиции открытое уголовное производство по ч.1 ст.190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины. Правоохранители ведут поиски злоумышленника и подчеркивают, что все банковские операции проводятся только в банковских учреждениях, а подобные телефонные звонки - дело рук обычных аферистов, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.