В Сумах расследуют детский травматизм на горке в детском парке

Сумская местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту возможного нарушения правил безопасности при прокате тюбингов в городском парке «Сказка» на стихийной горке. Сведения в ЕРДР внесены сегодня, 8.01.2019, по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины.
Основанием для начала следствия послужили сообщения в средствах массовой информации о многочисленных травмах, полученных детьми во время спуска на указанной горке. В настоящее время устанавливаются обстоятельства травмирования детей и принимаются меры по прекращению функционирования опасного спуска.
Досудебное расследование проводится следственным отделом Сумского отдела полиции ГУ НП в Сумской области, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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