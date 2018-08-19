В Сумах расследуют детский травматизм на горке в детском парке В рамках уголовного производства устанавливаются обстоятельства травмирования детей на стихийной горке.

Сумская местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту возможного нарушения правил безопасности при прокате тюбингов в городском парке «Сказка» на стихийной горке. Сведения в ЕРДР внесены сегодня, 8.01.2019, по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины.

Основанием для начала следствия послужили сообщения в средствах массовой информации о многочисленных травмах, полученных детьми во время спуска на указанной горке. В настоящее время устанавливаются обстоятельства травмирования детей и принимаются меры по прекращению функционирования опасного спуска.

Досудебное расследование проводится следственным отделом Сумского отдела полиции ГУ НП в Сумской области, сообщает пресс-служба прокуратуры области.