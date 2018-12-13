В Глухове проведут турнир по зимнему футболу

Сегодня активно шли приготовления к соревнованиям. Расчистили место проведения турнира от снега. Организаторы подготовили для спортсменов наградную атрибутику и сладкие призы, которые уже ждут своих обладателей. Всех участников обеспечат горячим чаем.
Место проведения: г. Глухов, ул. Киево-Московская, 45, Глуховская общеобразовательная школа I-III ступеней №3, футбольная площадка.
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