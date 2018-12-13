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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:55218

В Глухове проведут турнир по зимнему футболу

9 января в 10:00 на футбольном поле Глуховской школы №3 начнется Рождественский турнир по зимнему футболу среди юношей.

Сегодня активно шли приготовления к соревнованиям. Расчистили место проведения турнира от снега. Организаторы подготовили для спортсменов наградную атрибутику и сладкие призы, которые уже ждут своих обладателей. Всех участников обеспечат горячим чаем.

Место проведения: г. Глухов, ул. Киево-Московская, 45, Глуховская общеобразовательная школа I-III ступеней №3, футбольная площадка.

По прогнозу завтра в Глухове в 9.00 минус 7 градусов.

Спорт Глухов Зимний футбол

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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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