В Глухове проведут турнир по зимнему футболу 9 января в 10:00 на футбольном поле Глуховской школы №3 начнется Рождественский турнир по зимнему футболу среди юношей.

Сегодня активно шли приготовления к соревнованиям. Расчистили место проведения турнира от снега. Организаторы подготовили для спортсменов наградную атрибутику и сладкие призы, которые уже ждут своих обладателей. Всех участников обеспечат горячим чаем.

Место проведения: г. Глухов, ул. Киево-Московская, 45, Глуховская общеобразовательная школа I-III ступеней №3, футбольная площадка.

По прогнозу завтра в Глухове в 9.00 минус 7 градусов.