На Сумщине предприятие, добывавшее песок, уклонилось от уплаты налогов На Сумщине предприятие-производитель строительных материалов уклонилось от уплаты налогов на 1,5 млн гривен.

Следователями налоговой милиции ГУ ГФС в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области осуществлялось досудебное расследование в уголовном производстве по уклонению от уплаты рентной платы за пользование недрами при ведении деятельности по добыче песчаной сырья для производства строительных материалов.

В рамках расследования уголовного производства по части 1 статьи 212 УК Украины установлено, что должностные лица предприятия из Сум в период 2017-2018 годов, в нарушение требований действующего законодательства не применяли соответствующий коэффициент, предусмотренный Налоговым кодексом Украины, при осуществлении начисления и уплате рентной платы за пользования недрами, что наносило ущерб государственному бюджету. В налоговую отчетность вносились ложные сведения, что привело к фактическому непоступлению налогов, сборов (обязательных платежей) в бюджет на общую сумму 1,4 млн гривен.

Благодаря мерам налоговой милиции, принятым в ходе досудебного расследования уголовного производства, под давлением неопровержимых доказательств, должностные лица предприятия полностью возместили причиненный государству ущерб, а также ущерб, нанесенный несвоевременной уплатой налогов в общей сумме почти 1,5 миллиона гривен.

На основании ч.4 ст. 212 УК Украины уголовное производство направлено в суд для освобождения от уголовной ответственности, сообщает пресс-служба ведомства.