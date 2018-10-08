На Сумщине предприятие, добывавшее песок, уклонилось от уплаты налогов

Следователями налоговой милиции ГУ ГФС в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области осуществлялось досудебное расследование в уголовном производстве по уклонению от уплаты рентной платы за пользование недрами при ведении деятельности по добыче песчаной сырья для производства строительных материалов.
В рамках расследования уголовного производства по части 1 статьи 212 УК Украины установлено, что должностные лица предприятия из Сум в период 2017-2018 годов, в нарушение требований действующего законодательства не применяли соответствующий коэффициент, предусмотренный Налоговым кодексом Украины, при осуществлении начисления и уплате рентной платы за пользования недрами, что наносило ущерб государственному бюджету. В налоговую отчетность вносились ложные сведения, что привело к фактическому непоступлению налогов, сборов (обязательных платежей) в бюджет на общую сумму 1,4 млн гривен.
Благодаря мерам налоговой милиции, принятым в ходе досудебного расследования уголовного производства, под давлением неопровержимых доказательств, должностные лица предприятия полностью возместили причиненный государству ущерб, а также ущерб, нанесенный несвоевременной уплатой налогов в общей сумме почти 1,5 миллиона гривен.
На основании ч.4 ст. 212 УК Украины уголовное производство направлено в суд для освобождения от уголовной ответственности, сообщает пресс-служба ведомства.
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