Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:10362

На Сумщине предприятие, добывавшее песок, уклонилось от уплаты налогов

На Сумщине предприятие-производитель строительных материалов уклонилось от уплаты налогов на 1,5 млн гривен.

Следователями налоговой милиции ГУ ГФС в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области осуществлялось досудебное расследование в уголовном производстве по уклонению от уплаты рентной платы за пользование недрами при ведении деятельности по добыче песчаной сырья для производства строительных материалов.

В рамках расследования уголовного производства по части 1 статьи 212 УК Украины установлено, что должностные лица предприятия из Сум в период 2017-2018 годов, в нарушение требований действующего законодательства не применяли соответствующий коэффициент, предусмотренный Налоговым кодексом Украины, при осуществлении начисления и уплате рентной платы за пользования недрами, что наносило ущерб государственному бюджету. В налоговую отчетность вносились ложные сведения, что привело к фактическому непоступлению налогов, сборов (обязательных платежей) в бюджет на общую сумму 1,4 млн гривен.

Благодаря мерам налоговой милиции, принятым в ходе досудебного расследования уголовного производства, под давлением неопровержимых доказательств, должностные лица предприятия полностью возместили причиненный государству ущерб, а также ущерб, нанесенный несвоевременной уплатой налогов в общей сумме почти 1,5 миллиона гривен.

На основании ч.4 ст. 212 УК Украины уголовное производство направлено в суд для освобождения от уголовной ответственности, сообщает пресс-служба ведомства.

Право Налоги Недра Песок

По тематике

02.01.2019 16:55

На Сумщине стартовала декларационная кампания

С начала 2019 года стартовала кампания декларирования гражданами доходов, полученных в течение 2018 года....

29.11.2018 10:54

Жители Сумщины заплатили 6,5 млрд налогов

За январь-октябрь 2018 года от налогоплательщиков Сумской области в государственный бюджет поступило более 6,5 млрд гривен....

На Сумщине нашли нелегальный коттеджный городок
07.11.2018 11:18

На Сумщине нашли нелегальный коттеджный городок

Налоговой милицией Сумщины ликвидирована широкомасштабная схема уклонения от уплаты налогов при застройке коттеджного городка с применением труда неоформленных наемных работников....

17.10.2018 16:34

На Сумщине изменится режим работы центров обслуживания налогоплательщиков

Главное управление ГФС в Сумской области сообщает, что с 1 ноября 2018 года изменится режим работы центров обслуживания плательщиков....

08.10.2018 17:17

Сумщина в пятерке лидеров по поступлению средств от платы за землю в местные бюджеты

Сумская область занимает 4-ое место по поступлению средств в местные бюджеты от платы за землю - с начала года в...

view counter
view counter

Статьи

«Операция «Монетизация»: власть снова меняет правила предоставления субсидий ®
Вчера 17:16
Андрей Пышный: «Балансы госбанков нужно очищать от токсичных активов, а не декорировать или консервировать»
04.01.2019 13:14
С наступающим!
28.12.2018 15:20
На идеологическом фронте украино-российской войны пополнение
26.12.2018 17:12
Головний кошторис країни 2019: який бюджет на новий рік підготував Уряд Гройсмана?
26.12.2018 13:16
Місяць воєнного стану на Сумщині. Що змінилося та як це вплинуло на безпеку громадян?
26.12.2018 12:41
Что ждет нас в новом, 2019-м году? ®
26.12.2018 12:23
Александр Соколов: «Долг» в платежках за газ – очередное надувательство» ®
25.12.2018 16:13
Реформа ЖКХ: сумские итоги года
25.12.2018 15:42
В Сумах презентовали правовую Википедию. Топ 7 правовых консультаций
25.12.2018 15:38
Сумщина−2018: здобутки області за рік
20.12.2018 14:11
Сумская область: социологический портрет региона
19.12.2018 19:40
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.