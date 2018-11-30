Несколько тысяч сумчан уже сутки без тепла (видео) С 8 утра 8 января в нескольких многоэтажных многоподъездных домах на проспекте Лушпы нет отопления.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил сумчанин Александр Шкурдода, выложив видео, как сегодня тепловики пытаются заменить входную трубу в дом № 35. Также без отопления дома № 31, 39 и 43 – это почти два десятка подъездов, более 600 квартир.