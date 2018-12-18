В Глухове сломалась главная сцена При демонтаже мобильной сцены, которую всегда устанавливают на главные праздники на площади Рудченко в Глухове, металлическая конструкция не выдержала и переломилась в двух местах.

По словам коммунальщиков, которые разбирали сцену, изначально конструкция была не очень прочная, поэтому не выдержала наслоения снега, который нападал на тентовую кровлю. Но повреждения не значительные, ее можно починить.

Напомним, год назад переносную сцену приобрели за 140 тыс. грн, пишет Неделя.