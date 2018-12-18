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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:44168

В Глухове сломалась главная сцена

При демонтаже мобильной сцены, которую всегда устанавливают на главные праздники на площади Рудченко в Глухове, металлическая конструкция не выдержала и переломилась в двух местах.

По словам коммунальщиков, которые разбирали сцену, изначально конструкция была не очень прочная, поэтому не выдержала наслоения снега, который нападал на тентовую кровлю. Но повреждения не значительные, ее можно починить.

Напомним, год назад переносную сцену приобрели за 140 тыс. грн, пишет Неделя.

Общество Глухов Сцена

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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