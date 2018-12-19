Сумские копы оперативно нашли виновника ДТП, который наехал на припаркованное авто Патрульные получили сообщение о ДТП на Театральной площади.

Прибыв на место происшествия, инспекторы установили, что 27-летняя женщина припарковала свой автомобиль Daewoo Nexia и пошла по своим делам. Вернувшись, она обнаружила на автомобиле механические повреждения, характерные для ДТП, после чего позвонила в полицию.

Благодаря бдительным и неравнодушным гражданам, которые были свидетелями происшествия, сумские патрульные установили, что к ДТП может быть причастен водитель микроавтобуса Mercedes-Benz.

Во время проведения розыскных мероприятий, стражи порядка разыскали водителя пропавшего авто. Сам же автомобиль имел механические повреждения. Водитель сначала отрицал факт ДТП, однако в дальнейшем свою вину признал. Он пояснил, что двигаясь задним ходом, не учел дорожную обстановку и совершил наезд на припаркованный автомобиль, после чего уехал с места ДТП.

Патрульные составили на водителя административные материалы по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП и ст. 122-4 (оставление места ДТП) КоАП.