В Краснополье планируют создать Loft-центр

В рамках этого центра одной из первых задач будет превращение читального зала на место с современным библиотечным пространством, которое стало бы популярным центром отдыха и интересного досуга для взрослых и детей.
«Мы должны создать учреждение, которое сочетало бы традиционные формы работы с инновационными. Коммуникативный центр обеспечит работу кибер-хаба, интерактивного музея, центра молодежных инициатив и предусматривать предоставление других услуг», - сообщил Краснопольский поселковый голова Юрий Яремчук.
В то же время он отметил, что обязательно будет способствовать поддержке и дальнейшему развитию отрасли культуры в ОТГ, в частности приложит усилия для выделения дополнительных средств на укрепление материальной базы учреждений культуры.
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