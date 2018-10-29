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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:40112

В Краснополье планируют создать Loft-центр

Сумским подразделением Центра развития местного самоуправления совместно с Краснопольский поселковым советом разрабатывается проект по созданию общественного коммуникативного Центра (LOFT-Центр) Краснопольской ОТГ, который будет действовать на базе Дома культуры.

В рамках этого центра одной из первых задач будет превращение читального зала на место с современным библиотечным пространством, которое стало бы популярным центром отдыха и интересного досуга для взрослых и детей.

«Мы должны создать учреждение, которое сочетало бы традиционные формы работы с инновационными. Коммуникативный центр обеспечит работу кибер-хаба, интерактивного музея, центра молодежных инициатив и предусматривать предоставление других услуг», - сообщил Краснопольский поселковый голова Юрий Яремчук.

В то же время он отметил, что обязательно будет способствовать поддержке и дальнейшему развитию отрасли культуры в ОТГ, в частности приложит усилия для выделения дополнительных средств на укрепление материальной базы учреждений культуры.

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