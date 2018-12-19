Юрий Бойко: победа на выборах ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ гарантирует мир в Украине и экономическое развитие Об этом заявил основатель ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Юрий Бойко в эфире телеканала «Интер».

По словам оппозиционера, в случае его победы на президентских выборах, а ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ – на парламентских, в страну вернутся мир и экономический рост.

«Прежде всего, мы восстановим мир, после чего перестанут гибнуть люди. Во-вторых, будет действовать программа по восстановлению экономики, ведь сегодня реальный сектор экономики остался практически без государственной поддержки. Украинцы получат надежную социальную защиту», – отметил народный депутат.

По словам Юрия Бойко, в случае победы на выборах ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ также будут пересмотрены расходы государственного бюджета.

«Невозможно кормить силовиков и давать деньги правоохранителям, и одновременно не давать средства пенсионерам, ветеранам, создавая таким образом полицейское государство с бедным населением. Бюджет будет изменен. Будут увеличены социальные выплаты и приняты законы, которые продемонстрируют людям, что о них заботятся», – отметил основатель ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ.

Отметим, что люди одобрительно воспринимают консолидацию оппозиционных сил и создание ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ. Так, согласно результатам последних декабрьских опросов Центра социальных исследований «София», в президентском рейтинге Юрий Бойко обошел президента Украины. За Бойко готовы проголосовать 10,9% избирателей, тогда как за Порошенко – 9,4%. В партийном рейтинге ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ входит в тройку лидеров и занимает второе место с результатом 11,1%.

Вместе с тем, рейтинг Александра Вилкула составляет 2%, а рейтинг Оппозиционного блока – 2,1%. Более того, против лидеров отказавшейся от объединения части Оппозиционного блока Александра Вилкула, Бориса Колесникова и Вадима Новинского правительство России ввело санкции за сотрудничество с украинской властью.

По мнению политолога Кирилла Сазонова, внесение Вилкула в санкционный список исключает для него как кандидата в президенты перспективу договориться о мире с руководством России: «Санкции говорят о том, что группа Новинский-Вилкул-Колесников не в состоянии договориться про мир, что существенно ослабляет их электоральные позиции».

Напомним, 9 ноября 2018 года Юрий Бойко и Вадим Рабинович подписали соглашение о создании оппозиционного объединения, задачей которого является консолидация всех здравых сил в обществе ради установления мира в Украине и смены нынешнего политического и антисоциального курса власти для обеспечения экономического роста страны, социальной справедливости и повышения благосостояния украинцев.