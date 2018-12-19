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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Конотопе главным полицейским стал донецкий

Управлять полицией Конотопа назначили Сергея Семикопа.

28 декабря приказом начальника ГУНП в Сумской области начальником Конотопского отдела полиции назначен Сергей Семикоп (по центру).

Представляли нового начальника коллективу заместитель начальника ГУНП в Сумской области Вадим Дзюбинский (слева). Также присутствовал руководитель Конотопской местной прокуратуры Александр Плескач.

Биографическая справка

Начальник Конотопского отдела полиции полковник полиции Семикоп Сергей Михайлович родился 11 февраля 1968 года в г. Иловайск Донецкой области.

В 1988 году после увольнения со срочной службы в рядах Вооруженных Сил поступил на службу в органы внутренних дел. Имеет большой опыт работы в оперативных подразделениях, руководящий опыт (возглавлял Васильковский городской отдел ГУ МВД Украины в Киевской области, работал на руководящих должностях в управлении уголовного розыска ГУ МВД Украины в Киевской области, возглавлял Броварской городской отдел ГУ МВД Украины в Киевской области).

В 2015 году в связи с сокращением штатов был уволен со службы в органах внутренних дел.

В апреле 2018 года Сергей Семикоп поступил на службу в полицию. С декабря 2018 года возглавляет Конотопский отдел полиции.

Право Конотоп Конотопская полиция Сергей Семикоп

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