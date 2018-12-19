В Кролевце дочь зарезала собственную мать

Женщина 1980 года рождения, которая находилась на учете у психиатра, убила собственную мать 1947 г. р. Об этом сообщает Сайт Кролевца со ссылкой на Кролевецкий отдел Шосткинской местной прокуратуры.
Следователи полиции выяснили, что, проживая в одном доме, у матери с дочерью были не простые отношения. Вчера утром, взяв кухонный нож, дочь зашла в комнату матери, которая еще спала, и нанесла ей многочисленные удары в область головы и шеи.
От полученных травм женщина скончалась на месте.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.1. ст. 115 «Умышленное убийство» УК Украины, вручено подозрение в совершении уголовного преступления.
Ведутся следственные действия.
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