Сумские копы остановили водителя с «липовыми» правами Сумские патрульные остановили водителя, который предоставил для проверки водительское удостоверение с признаками подделки.

Обеспечивая безопасность дорожного движения на автодороге Н-12 «Сумы-Полтава», в селе Боромля, экипаж патрульной полиции остановил автомобиль Skoda Octavia, водитель которого нарушил ПДД.

Проверяя документы, инспекторы установили, что удостоверение водителя, которое предоставил 22-летний водитель для проверки, имеет явные признаки подделки. Документ не имел голограмм, его записи не отвечали, тем, которые занесены в полицейской базе.

Сотрудники управления вызвали на место остановки следственно-оперативную группу Тростянецкого отделения полиции.