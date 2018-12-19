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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:051

Сумские копы остановили водителя с «липовыми» правами

Сумские патрульные остановили водителя, который предоставил для проверки водительское удостоверение с признаками подделки.

Обеспечивая безопасность дорожного движения на автодороге Н-12 «Сумы-Полтава», в селе Боромля, экипаж патрульной полиции остановил автомобиль Skoda Octavia, водитель которого нарушил ПДД.

Проверяя документы, инспекторы установили, что удостоверение водителя, которое предоставил 22-летний водитель для проверки, имеет явные признаки подделки. Документ не имел голограмм, его записи не отвечали, тем, которые занесены в полицейской базе.

Сотрудники управления вызвали на место остановки следственно-оперативную группу Тростянецкого отделения полиции.

Право Патрульная полиция Поддельные документы
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