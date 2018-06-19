Начальник сумской колонии вместо суда по коррупции лег в больницу Сегодня, 9 января, должно было состояться первое судебное заседание по административному делу начальника Сумской исправительной колонии № 116Анатолия Гамелея.

Однако в судебное заседание он не явился, представив заявление о пребывании на стационарном лечении. В связи с этим, прокурор заявил ходатайство о приостановлении сроков рассмотрения дела на время больничного.

Судья Александр Литовченко ходатайство удовлетворил, поскольку по закону суд должен рассмотреть протокол о коррупции в течение 15 дней с момента его поступления.

Судебное заседание перенесли на 15 января.

Напомним: начальника Сумской исправительной колонии № 116 Анатолия Гамалея полицейские подозревают в совершении административного коррупции. А именно: неуведомлении о наличии реального конфликта интересов и совершении действий в условиях такого конфликта.

Речь идет о премировании жены в декабре 2016 и январе 2017 годов, которая работала в отделе коммунально-бытового обеспечения колонии. Протокол составлен по ч. 1 и 2 ст. 175-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях.