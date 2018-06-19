Начальник сумской колонии вместо суда по коррупции лег в больницу

Однако в судебное заседание он не явился, представив заявление о пребывании на стационарном лечении. В связи с этим, прокурор заявил ходатайство о приостановлении сроков рассмотрения дела на время больничного.
Судья Александр Литовченко ходатайство удовлетворил, поскольку по закону суд должен рассмотреть протокол о коррупции в течение 15 дней с момента его поступления.
Судебное заседание перенесли на 15 января.
Напомним: начальника Сумской исправительной колонии № 116 Анатолия Гамалея полицейские подозревают в совершении административного коррупции. А именно: неуведомлении о наличии реального конфликта интересов и совершении действий в условиях такого конфликта.
Речь идет о премировании жены в декабре 2016 и январе 2017 годов, которая работала в отделе коммунально-бытового обеспечения колонии. Протокол составлен по ч. 1 и 2 ст. 175-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Как сообщили в прокуратуре Сумской области, протокол был составлено 2 января управлением защиты экономики Сумской области....
Постановлением Белопольского районного суда Сумской области от 27 декабря директор ГП «Белопольский агролесхоз» признан виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных...
18 декабря в Белопольский районный суд поступило 2 дела о совершении директором ГУЗ «Белопольское высшее профессиональное училище» правонарушений, связанных с...
13 июля состоится «круглый стол» на тему «Антикоррупционная программа Сумской областной государственной администрации на 2018 год»....
Сегодня, 19 июня, Апелляционный суд Сумской области удовлетворил жалобу Сумского городского головы Александра Лысенко....