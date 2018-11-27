В Украине прогнозируют осложнение погодных условий

В частности, 10 января в южных, днем и в восточных областях порывы ветра 15-20 м/с, метели; в Одесской, Николаевской, Херсонской областях снег с переходом в дождь, местами значительные осадки, гололед и налипание мокрого снега, в Запорожской области значений снег.
11 января в Украине, кроме запада и севера, порывы ветра 15-20 м/с; в центральных и восточных областях мокрый снег и дождь, местами гололед, в Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях местами значений мокрый снег, метели (прирост снежного покрова 10-15 см); в южных областях осадки преимущественно в виде дождя.
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