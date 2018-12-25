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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:30161

Жертвой интернет-мошенников стал доверчивый ахтырчанин

Несмотря на многочисленные предупреждения сотрудников полиции быть осмотрительными с операциями купли-продажи в сети Интернет, на «крючок» мошенников снова попала очередная жертва.

Объявления о продаже мотоцикла ИЖ-350 ахтырчанин увидел на сайте ОLX. Цена товара была меньше рыночной, поэтому выгодное предложение сразу его заинтересовала. Не теряя времени, он позвонил продавцу и, обсудив условия купли-продажи, перечислил 6800 гривен на предложенный ему счет банковской карты. Однако желаемого товара он так и не дождался. «Продавец» классически оборвал связь, изменив сим-карту в своем мобильном телефоне.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по признакам ч.1ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) и проводят досудебное расследование.

«Полиция принимает все возможные меры, чтобы установить личность злоумышленника и вернуть потерпевшему деньги, - говорит начальник Ахтырского отдела полиции Руслан Кладько.- Мы в который раз призываем граждан быть бдительными и осторожными, не перечислять деньги за товар вперед и помнить, что покупки через Интернет хотя и дешевле, но не всегда реальны».

Право Мошенничество

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