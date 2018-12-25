На Центральном рынке обокрали сумчанина 31-летний житель Сумского района, находясь в помещении кафе на Центральном рынке, оставил свою верхнюю одежду и личные вещи без надлежащего надзора.

Этим воспользовался 22-летний сумчанин, который «прибрал» к рукам чужие вещи. Сейчас по этому факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст. 185 УК Украины (кража), в рамках которого следователи выясняют причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений на территории областного центра, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.