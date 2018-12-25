В Конотопе провели баскетбольный турнир памяти Калиновского В эти выходные в спортивном зале Конотопской школы №7 при поддержке друзей Александра Калиновского и участия областной федерации баскетбола и ДЮСШ М.Мамиашвили состоялся турнир памяти Александра Калиновского.

В турнире, который проходил среди юношей, мужчин и женщин принимало 18 баскетбольных команд.

Среди юношей 3-е место заняла баскетбольная команда из г. Шостка, второй заняла команда из Нежина, а победу одержала баскетбольная команда ДЮСШ М.Мамиашвили.

Среди мужчин 3-е место заняла баскетбольная команда из Конотопа, 2-й стала баскетбольная команда «Solomenka» из Киева, а победу одержала баскетбольная команда из г. Сумы.

Среди девушек бронзовыми призерами стала баскетбольная команда из г.Путивль, «серебро» взяла баскетбольная команда девушек ДЮСШ М.Мамиашвили, а «золото» завоевала баскетбольная команда из г. Сумы.