Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:08242

В Конотопе провели баскетбольный турнир памяти Калиновского

В эти выходные в спортивном зале Конотопской школы №7 при поддержке друзей Александра Калиновского и участия областной федерации баскетбола и ДЮСШ М.Мамиашвили состоялся турнир памяти Александра Калиновского.

В турнире, который проходил среди юношей, мужчин и женщин принимало 18 баскетбольных команд.

Среди юношей 3-е место заняла баскетбольная команда из г. Шостка, второй заняла команда из Нежина, а победу одержала баскетбольная команда ДЮСШ М.Мамиашвили.

Среди мужчин 3-е место заняла баскетбольная команда из Конотопа, 2-й стала баскетбольная команда «Solomenka» из Киева, а победу одержала баскетбольная команда из г. Сумы.

Среди девушек бронзовыми призерами стала баскетбольная команда из г.Путивль, «серебро» взяла баскетбольная команда девушек ДЮСШ М.Мамиашвили, а «золото» завоевала баскетбольная команда из г. Сумы.

Спорт Баскетбол Конотоп

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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