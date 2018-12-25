В Конотопе провели баскетбольный турнир памяти Калиновского

В турнире, который проходил среди юношей, мужчин и женщин принимало 18 баскетбольных команд.
Среди юношей 3-е место заняла баскетбольная команда из г. Шостка, второй заняла команда из Нежина, а победу одержала баскетбольная команда ДЮСШ М.Мамиашвили.
Среди мужчин 3-е место заняла баскетбольная команда из Конотопа, 2-й стала баскетбольная команда «Solomenka» из Киева, а победу одержала баскетбольная команда из г. Сумы.
Среди девушек бронзовыми призерами стала баскетбольная команда из г.Путивль, «серебро» взяла баскетбольная команда девушек ДЮСШ М.Мамиашвили, а «золото» завоевала баскетбольная команда из г. Сумы.
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