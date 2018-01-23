Молитвенные завтраки путешествуют по Сумщине

Первый такой завтрак в пгт Недригайлов состоялось при участии главы облгосадминистрации Николая Клочко.
«Сегодня для Недригайловщины по-настоящему историческое событие, для молитвы и совместного завтрака собрались вместе представители власти, общественные деятели, руководители СМИ, бизнесмены, педагоги, деятели культуры, руководители церквей и религиозных организаций, - отметил Николай Клочко. - И мы вместе молимся за мир в Украине, на Сумщине и в вашем районе. Мы верим, что совместная молитва за мир, охрану границ, возвращение украденных земель и защиту наших военных будет служить духовному единению нашего народа и преображению страны».
Также к молитвенному завтраку присоединились Архиепископ Сумской и Ахтырский Православной Церкви Украины Владыка Мефодий, депутат областного совета Вера Лаврик, руководство района, мама погибшего участника АТО Вера Шовтута, участники АТО и т.д.
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