В Глухове состоялся Рождественский турнир по зимнему футболу 9 января на футбольном поле Глуховской школы №3 разыграли награды Рождественского турнира по зимнему футболу среди юношей.

В глуховских школах продолжаются каникулы, поэтому физкультурно-спортивный клуб «Гармония» и городской центр «Спорт для всех» организовали и провели Рождественский турнир по зимнему футболу среди юношей. В зимних футбольных баталиях приняли участие три команды.

Места команд в турнирной таблице были определены по итогам кругового турнира:

1 место - ДЮСШ-1

2 место - ДЮСШ-2

3 место - сборная СОШ №3.

Спортсмены были награждены грамотами соответствующих степеней и сладкими призами от оргкомитета. Организаторы турнира обеспечили всех участников и зрителей турнира горячим чаем и печеньем.