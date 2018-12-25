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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:34216

В Глухове состоялся Рождественский турнир по зимнему футболу

9 января на футбольном поле Глуховской школы №3 разыграли награды Рождественского турнира по зимнему футболу среди юношей.

В глуховских школах продолжаются каникулы, поэтому физкультурно-спортивный клуб «Гармония» и городской центр «Спорт для всех» организовали и провели Рождественский турнир по зимнему футболу среди юношей. В зимних футбольных баталиях приняли участие три команды.

Места команд в турнирной таблице были определены по итогам кругового турнира:

1 место - ДЮСШ-1

2 место - ДЮСШ-2

3 место - сборная СОШ №3.

Спортсмены были награждены грамотами соответствующих степеней и сладкими призами от оргкомитета. Организаторы турнира обеспечили всех участников и зрителей турнира горячим чаем и печеньем.

Спорт Глухов Зимний футбол Футбол

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