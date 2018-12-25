В Глухове состоялся Рождественский турнир по зимнему футболу

В глуховских школах продолжаются каникулы, поэтому физкультурно-спортивный клуб «Гармония» и городской центр «Спорт для всех» организовали и провели Рождественский турнир по зимнему футболу среди юношей. В зимних футбольных баталиях приняли участие три команды.
Места команд в турнирной таблице были определены по итогам кругового турнира:
1 место - ДЮСШ-1
2 место - ДЮСШ-2
3 место - сборная СОШ №3.
Спортсмены были награждены грамотами соответствующих степеней и сладкими призами от оргкомитета. Организаторы турнира обеспечили всех участников и зрителей турнира горячим чаем и печеньем.
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