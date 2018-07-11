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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:35429

Налоговая милиция Сумщины ликвидировала конвертационный центр на 60 миллионов

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области ликвидировали конвертационный центр с объемом операций свыше 60 млн гривен.

В рамках расследования уголовного производства по ст. 205, 191 УК Украины установлены жители Сум, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики Сумской области услуги по незаконному формированию налогового кредита, минимизации налоговых обязательств и переводу безналичных средств в наличность.

Для осуществления противоправной деятельности организаторы конвертационного центра зарегистрировали и приобрели ряд фиктивных и транзитных предприятий в Киеве и Сумской области. На счета этих предприятий бизнес реального сектора экономики переводил безналичные средства в качестве оплаты за якобы приобретенные товары, работы и услуги. В дальнейшем незаконно проконвертированніе наличные деньги (за исключением 10-12%, которые служили «вознаграждением» за оказание незаконных услуг) передавалась клиентам.

По результатам обысков на основании постановлений суда по адресам нахождения «теневого» офисного помещения, которое использовалось участниками конвертационного центра, а также по месту жительства фигурантов обнаружено и изъято доказательства противоправной деятельности. Это - 27 печатей подконтрольных субъектов хозяйствования, документы бухгалтерского и налогового учета, черновые записи, мобильные телефоны, носители электронной информации. Следственные действия продолжаются, сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области.

Право ГУ ГФС в Сумской области Конвертационные центры

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