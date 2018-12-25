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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:32187

В Путивле полиция выехала на семейную ссору, а нашла наркотики

В Путивле наряд полиции прибыл по вызову, чтобы усмирить семейного дебошира.

На линию «102» позвонила 27-летняя женщина, которая просила успокоить своего мужа, который дома устроил дебош.

Прибывшие по вызову полицейские, увидели женщину и мужчину, которые ссорились между собой. Последний находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Сама заявительница рассказала, что ее муж постоянно скандалит после употребления спиртного и нередко бьет ее. Она выразила свои подозрения, что он принимает еще и наркотики.

При осмотре хозяйственного помещения правоохранители обнаружили высушенные растения конопли и устройство для ее применения.

Сам же 28-летний хозяин в свою очередь обвиняет жену в клевете, мол, понятия не имеет, откуда в доме взялась марихуана. Однако пройти медицинское обследование на употребление наркотиков, предложенное работниками полиции, он отказался.

«Этот человек ранее уже привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотиков и уже трижды к административной - за семейное насилие, - говорит Оксана Федченко, начальник Путивльского отделение полиции. - В отношении мужчины открыли очередное уголовное производство по ч.1 ст.309 «Незаконное хранение наркотических средств» Уголовного кодекса Украины и составили еще один административный протокол по ст. 173-2 КоАП за совершение насилия в семье». Если его вина будет доказана, мужчине грозит до трех лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Право Наркотики Путивль

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