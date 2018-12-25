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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:07148

На Сумщине гость обокрал дом хозяев

Женщина, которая на время своего отсутствия, доверила дом своему знакомому, который оказался вором.

В Кролевецкое отделение полиции с заявлением о краже денег из собственного дома обратилась 29-летняя женщина. Она сообщила, что 2500 гривен исчезли в новогодние праздники. В краже подозревала своего знакомого, который ухаживал за домом в период ее отсутствия.

Правоохранители сразу допросили указанного мужчину. Тот объяснил, что «сторожил» не один, а со своим приятелем. Полицейские разыскали мужчину. Им оказался 29-летний местный житель, который, кстати, был судим за подобные преступления. Он признался в краже денег. Взял их, когда после совместного распития спиртных напитков со своим знакомым, тот заснул и ничего не видел. В дальнейшем похищенные деньги потратил на продукты питания и алкогольные напитки.

В отношении мужчины в полиции открыли уголовное производство по ч.2 ст.185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Право Кража Кролевец

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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