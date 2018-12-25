Глуховская полиция поймала злоумышленников, промышлявших кражами магнитол Двое молодых жителей района, чтобы раздобыть денег, занялись кражами.

В ходе проведения оперативных мероприятий, ориентированных на предупреждение имущественных преступлений, работники Глуховского отдела полиции разоблачили 22-летнего и 17-летнего жителей района, которые подозреваются в совершении краж из салонов автомобилей.

Установлено, что в ночь на 21 декабря злоумышленники, взломав замок багажника, проникли в салон автомобиля ВАЗ-2109 и похитили атомагнитолы, две колонки и зарядное устройство к телефону. Той же ночью ребята умудрились обобрать еще и автомобиль ВАЗ-2108, из салона которого тоже украли автомагнитолу.

Кроме того, полиция доказала причастность старшего из злоумышленников к краже мотоцикла «Альфа» из помещения гаража жителя города Глухов. Транспортное средство правоохранители изъяли и вернули владельцу.

Полиция открыла уголовные производства по ч.1 ст. 185 «Кража» и ч.2 ст. 289 «Незаконное завладение транспортным средством» Уголовного кодекса Украины. Следствие установит участие и вину каждого в совершенных преступлениях, а уже наказание определит суд, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.