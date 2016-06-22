В Сумах пикетировали суд из-за дела о захвате земли

С собой принесли плакаты с надписями: «Сумской лес или Рона» и «Долой оккупанта Чванкина», пишет sumy.today.
Речь идет о сумском бизнесмене Романе Чванкине, семья которого владеет сетью супермаркетов «Рона». Его же родственники заняли землю на территории леса в селе Радьковка Сумского района. Вернуть участок в пользование всей громады через суд пытается Сумская местная прокуратура, Облгосадминистрация и ГП «Сумское лесное хозяйство». Участники пикета, пришедших под суд, поддерживают требования прокуратуры. Сейчас идет судебное разбирательство этого дела.
Часть пикетчиков пошла на судебное заседание, другие остались под зданием суда.
Сегодня, 10 января, в Заречном районном суде рассматривали дело по иску Сумской местной прокуратуры в интересах государства в лице Сумской...
Сегодня, 22 ноября, в Заречном районном суде Сум на 13.00 назначено подготовительное судебное заседание по судье Хозяйственного суда Сумской области...
Трудовой коллектив компании «Укрнафта» требует продления лицензий на добычу....
Пикет, который начался сегодня, 11 ноября, в 8.30 утра, вызван назначением Николая Сыча на должность начальника этого управления....
Около 40 участников акции пришли к офису ПАО «Сумское НПО» с целью отреагировать на листовку, которая появилась на проходных завода.... 3