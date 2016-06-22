В Сумах пикетировали суд из-за дела о захвате земли С 8.30 около 20 человек, преимущественно членов ОО «Правый сектор» и «Гранит», пикетировали здание Заречного районного суда г. Сумы.

С собой принесли плакаты с надписями: «Сумской лес или Рона» и «Долой оккупанта Чванкина», пишет sumy.today.

Речь идет о сумском бизнесмене Романе Чванкине, семья которого владеет сетью супермаркетов «Рона». Его же родственники заняли землю на территории леса в селе Радьковка Сумского района. Вернуть участок в пользование всей громады через суд пытается Сумская местная прокуратура, Облгосадминистрация и ГП «Сумское лесное хозяйство». Участники пикета, пришедших под суд, поддерживают требования прокуратуры. Сейчас идет судебное разбирательство этого дела.

Часть пикетчиков пошла на судебное заседание, другие остались под зданием суда.