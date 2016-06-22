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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:38443

В Сумах пикетировали суд из-за дела о захвате земли

С 8.30 около 20 человек, преимущественно членов ОО «Правый сектор» и «Гранит», пикетировали здание Заречного районного суда г. Сумы.

С собой принесли плакаты с надписями: «Сумской лес или Рона» и «Долой оккупанта Чванкина», пишет sumy.today.

Речь идет о сумском бизнесмене Романе Чванкине, семья которого владеет сетью супермаркетов «Рона». Его же родственники заняли землю на территории леса в селе Радьковка Сумского района. Вернуть участок в пользование всей громады через суд пытается Сумская местная прокуратура, Облгосадминистрация и ГП «Сумское лесное хозяйство». Участники пикета, пришедших под суд, поддерживают требования прокуратуры. Сейчас идет судебное разбирательство этого дела.

Часть пикетчиков пошла на судебное заседание, другие остались под зданием суда.

Право Захват земли Пикет Роман Чванкин

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