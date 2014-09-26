В деле захвата земли под Сумами объявили перерыв на три недели

В связи с необходимостью изучить документы прокурор заявил ходатайство о перерыве. Судья удовлетворила его, продолжение рассмотрения назначено на 30 января.
Напомним сначала данный иск, 5 апреля 2017 года, поступил для рассмотрения в Сумской районный суд, производство по делу открыто 7 апреля 2017. 18 мая 2018 года иск оставлен без рассмотрения, и 2 августа 2018 года данное постановление Сумского районного суда в апелляционной инстанции отменено, а дело направлено для продолжения рассмотрения в этот же суд.
После удовлетворения самоотвода судьи по делу не сформировался состав суда, и дело распоряжением председателя Сумского районного суда от 10 августа 2018 года было передано в Заречный районный суд г. Сумы. 13 августа 2018 года данное дело поступило в Заречный районный суд г. Сумы по подсудности.
Несколько раз судебные заседания откладывались: по ходатайству представителя ответчика, в связи с неявкой прокурора, командировкой главы суда.
Напомним: сегодня перед началом заседания суд пикетировали общественные активисты.
С 8.30 около 20 человек, преимущественно членов ОО «Правый сектор» и «Гранит», пикетировали здание Заречного районного суда г. Сумы....
За самовольное занятие земельного участка будут судить директора ДП «Паркинг» КОРП «Мелкооптовый»....
Прокуратурой области в порядке надзора за соблюдением и применением законов проведена проверка, по результатам которой выявлены самовольное занятие земельных участков...
Сумской межрайонной прокуратурой по надзору за соблюдением законов в природоохранной сфере с привлечением специалистов Государственной инспекции сельского хозяйства в Сумской...