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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:38291

В деле захвата земли под Сумами объявили перерыв на три недели

Сегодня, 10 января, в Заречном районном суде рассматривали дело по иску Сумской местной прокуратуры в интересах государства в лице Сумской облгосадминистрации, Государственного предприятия «Сумское лесное хозяйство» к Роману Чванкину, семья которого владеет сетью супермаркетов «Рона», об освобождении самовольно занятого земельного участка в с. Радьковка Сумского района.

В связи с необходимостью изучить документы прокурор заявил ходатайство о перерыве. Судья удовлетворила его, продолжение рассмотрения назначено на 30 января.

Напомним сначала данный иск, 5 апреля 2017 года, поступил для рассмотрения в Сумской районный суд, производство по делу открыто 7 апреля 2017. 18 мая 2018 года иск оставлен без рассмотрения, и 2 августа 2018 года данное постановление Сумского районного суда в апелляционной инстанции отменено, а дело направлено для продолжения рассмотрения в этот же суд.

После удовлетворения самоотвода судьи по делу не сформировался состав суда, и дело распоряжением председателя Сумского районного суда от 10 августа 2018 года было передано в Заречный районный суд г. Сумы. 13 августа 2018 года данное дело поступило в Заречный районный суд г. Сумы по подсудности.

Несколько раз судебные заседания откладывались: по ходатайству представителя ответчика, в связи с неявкой прокурора, командировкой главы суда.

Напомним: сегодня перед началом заседания суд пикетировали общественные активисты.

Право Захват земли Роман Чванкин

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