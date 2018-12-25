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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:43338

В Шостке пенсионерка дважды за неделю обокрала супермаркет

70-летняя жительница Шостки унесла алкогольные напитки, продукты питания и сладости.

В Шосткинский отдел полиции с заявлением о краже обратился управляющий одного из супермаркетов города. Мужчина рассказал, что, просматривая записи с видеокамер, установленных в торговом зале, он заметил женщину, которая несколько раз заходила в их магазин, брала товар,но за него не рассчитывалась. Сумма нанесенного им ущерба составляет почти 900 гривен.

Проверку провели участковые офицеры полиции, просмотрев видео, узнали местную 70-летнюю бабушку. Когда ее нашли и опросили, та не смогла внятно объяснить причину своих поступков.

Часть похищенного товара правоохранителям удалось вернуть владельцу магазина. А в отношении пожилой женщины полицейские открыли уголовное производство по признакам ч. 1 и 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража Шостка

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