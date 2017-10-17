На Сумщине коммунальщиков заставили заплатить почти 5 млн грн налогов плюс штраф На Сумщине по принципиальной позиции прокуратуры коммунальное предприятие уплатило в бюджет 4,7 млн грн налога.

При надлежащем процессуальном руководстве прокуратуры Сумской области следственным управлением Главного управления Государственной фискальной службы в Сумской области завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении должностных лиц одного из коммунальных предприятий Сумской области относительно умышленного уклонения в 2017-2018 годах от уплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму 4,7 млн грн.

По результатам полученных доказательств должностному лицу предприятия в декабре прошлого года сообщалось о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 (умышленное уклонение от уплаты налогов, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах) УК Украины.

Лишь после вмешательства прокуратуры под давлением собранных доказательств в ходе досудебного расследования коммунальное предприятие возместило причиненный государственному бюджету ущерб в сумме 4,7 млн грн, а также штрафные санкции в сумме 2,5 млн грн, всего на общую сумму 7,2 млн грн, сообщает пресс-служба прокуратуры области.