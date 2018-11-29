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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:00240

Информация для сумчан: изменился размер налоговой социальной льготы

Главное управление ГФС в Сумской области информирует, что Законом Украины от 23.11.2018 №2629 «О Государственном бюджете Украины на 2019 год» на 1 января 2019 года установлен прожиточный минимум для трудоспособных лиц на уровне 1921 грн.

В связи с этим, в частности, изменился предельный размер дохода, который дает право на получение налоговой социальной льготы и размер самой налоговой социальной льготы.

Так, налоговая социальная льгота в 2019 году будет предоставляться, если размер заработной платы не превышает 2690 гривен (прожиточный минимум для трудоспособного лица на 1 января отчетного налогового года, умноженный на 1,4 и округленный до ближайших 10 гривен (ст. 169 Налогового кодекса Украины).

На основе значений прожиточного минимума и в соответствии с нормами Налогового кодекса Украины налоговая социальная льгота составляет:

- 960,50 грн - обычная налоговая социальная льгота (100 процентов);

- 1440,75 грн - повышенная налоговая социальная льгота (150 процентов)

- 1921 грн - повышенная налоговая социальная льгота (200 процентов).

Общество Налоги Налоговая социальная льгота

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