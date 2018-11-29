Информация для сумчан: размеры единого взноса в 2019 году Главное управление ГФС в Сумской области информирует, что с 1 января 2019 года минимальная заработная плата в месячном размере составляет 4173 грн, а в почасовом размере - 25,13 гривен.

Такие размеры установлены Законом Украины от 23.11.2018 №2629 «О Государственном бюджете Украины на 2019 год».

В связи с этим, в 2019 году максимальная база начисления единого социального взноса составит 62595,0 грн (4173,0 х 15), а максимальный страховой взнос составит 13770,90 гривен (4173 х 15 х 22%).

Минимальный страховой взнос в 2019 году будет равна 918,06 гривен (4173,0 х 22%), сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области.