Информация для сумчан: размеры единого взноса в 2019 году

Такие размеры установлены Законом Украины от 23.11.2018 №2629 «О Государственном бюджете Украины на 2019 год».
В связи с этим, в 2019 году максимальная база начисления единого социального взноса составит 62595,0 грн (4173,0 х 15), а максимальный страховой взнос составит 13770,90 гривен (4173 х 15 х 22%).
Минимальный страховой взнос в 2019 году будет равна 918,06 гривен (4173,0 х 22%), сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области.
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