На Сумщине не отмечают 80-летие образования области?

Сумская область была образована Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 1939 года.
Что интересно, на сайте Сумской облгосадминистрации нет никаких анонсов относительно сегодняшнего юбилея. В то же время на сайте облсовета опубликовали поздравление его главы Владимира Токаря. И все…
На сайті президента України у розділі електронні петиції з'явилося звернення мешканця Сумщини Івана Марченка «10 січня 2019 року виповнюється 80...
Численность населения области сократилась на 4645 человек за первые пять месяцев 2013 года, сообщает Главное управление статистики в Сумской области.... 6