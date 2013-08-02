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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:17282

На Сумщине не отмечают 80-летие образования области?

Сегодня, 10 января, исполнилось 80 лет со дня основания Сумской области.

Сумская область была образована Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 1939 года.

Что интересно, на сайте Сумской облгосадминистрации нет никаких анонсов относительно сегодняшнего юбилея. В то же время на сайте облсовета опубликовали поздравление его главы Владимира Токаря. И все…

Общество Сумская область

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Чи стане 2019 рік роком Сумщини в Україні?

На сайті президента України у розділі електронні петиції з'явилося звернення мешканця Сумщини Івана Марченка «10 січня 2019 року виповнюється 80...

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Людей на Сумщине стало еще меньше. На легион

Численность населения области сократилась на 4645 человек за первые пять месяцев 2013 года, сообщает Главное управление статистики в Сумской области.... 6

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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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