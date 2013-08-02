На Сумщине не отмечают 80-летие образования области? Сегодня, 10 января, исполнилось 80 лет со дня основания Сумской области.

Сумская область была образована Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 1939 года.

Что интересно, на сайте Сумской облгосадминистрации нет никаких анонсов относительно сегодняшнего юбилея. В то же время на сайте облсовета опубликовали поздравление его главы Владимира Токаря. И все…