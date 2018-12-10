На Сумщине решили заняться онкодиспансером Проблему областного онкодиспансера планируют решать постепенно, аккумулировав средства из государственного, областного бюджетов и целевой субвенции из районов и ОТГ.

Об этом первый замглавы Сумской облгосадминистрации Вадим Акперов сообщил журналистам.

«Сумской областной онкодиспансер сейчас в ужасном состоянии, и это надо признавать и говорить об этом, - отметил он. - Вопрос его ремонта был поднят на депутатских комиссиях, когда мы рассматривали проект бюджета на 2019 год. И было предложение совместно с депутатами создать временную комиссию, которая разберется в нескольких важных вопросах этого заведения. Это и вопрос качества управления онкодиспансером, и его ремонта и закупки оборудования».

По его словам, заведению сегодня крайне необходимо новое оборудование, в частности, современный линейный ускоритель. Весь проект (ускоритель вместе со строительством под него соответствующего помещения) стоит около 100 млн гривен.

«Мы обращались за помощью в город Сумы, который сегодня имеет почти миллиардный бюджет развития, а 50% пациентов онкодиспансера - жители областного центра. Не плохо было бы получить из городского бюджета постепенно хотя бы 10-15 миллионов финансовой помощи. Но нам ответили, что более 1 миллиона гривен город Сумы не считает нужным выделить», - говорил Вадим Акперов.

Также необходимо проводить капитальный ремонт самого заведения. Поэтому планы совместно с депутатами областного совета, депутатами Верховной Рады создать на базе области фонд, который сможет аккумулировать средства государственного бюджета, возможно средства ГФРР, областного бюджета, вернуть налоги, уплаченные этим заведением по месту его регистрации в виде субвенции областному бюджету и разработать программу помощи онкодиспансера.

«Мы с начальником областного управления здравоохранения Сергеем Бутенко взяли на себя роль координаторов этого процесса. И попробуем объединить усилия всех чиновников, чтобы сдвинуть с мертвой точки этот вопрос, разработав программу постепенной модернизации и реконструкции онкодиспансера, - подчеркнул Вадим Акперов. - Есть у нас проект и по областной детской больнице. С благотворительными организациями ведем переговоры о том, чтобы создать еще одно современное отделение в реанимации новорожденных. Из областного бюджета было выделено на это 10 млн гривен. Есть много проблем и по областной больнице. И все эти вопросы не могут быть решены за день. Мы понимаем, что на это нужно время».

В контексте необходимости проведения ремонтов областных учреждений медицины и других отраслей жизнедеятельности области чиновник прокомментировал вопрос перерегистрации областных коммунальных предприятий на территории районов и ОТГ Сумщины.

«По моему мнению, перерегистрация предприятий нужна для того, чтобы мы восстановили свои коммунальные учреждения. Ведь все руководители районов и ОТГ говорят о том, что готовы возвращать эти налоги в виде субвенции в областной бюджет на восстановление конкретных коммунальных учреждений, - отметил Вадим Акперов. - И, соответственно, у нас будет ресурс, который ранее отдавали в город Сумы, а его использовали на «евродворы», плитку, или еще что-то, но не на эти предприятия».

По его словам, областные коммунальные учреждения платят 74 миллионов гривен в городской бюджет, и из этих средств область не может получить даже 10 млн на приобретение того же линейного ускорителя для онкодиспансера. Так не должно быть.

«Возникает вопрос у районов, которые выделяют средства на эти учреждения, и у областных депутатов, которые распределяют средства налогоплательщиков Сумской области, почему город Сумы не присоединяется к финансированию учреждений, которыми пользуются его жители, - говорил Вадим Акперов. - А налоги эти учреждения платят в бюджет города Сумы. Именно поэтому и возникла необходимость в перерегистрации коммунальных учреждений областного совета, чтобы налоги, которые платят эти заведения, возвращались на улучшение их материально-технической базы».