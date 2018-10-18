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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах школьник помог патрульным задержать вора алкоголя (видео)

Происшествие случилось 9 января, около 15 часов 30 минут, на улице Прокофьева.

На линию 102 позвонил несовершеннолетний юноша, который сообщил, что в настоящее время преследует человека, который только что похитил из магазина четыре бутылки шампанского.

Получив сообщение патрульные, связались с парнем и узнали направление, в котором убегает предполагаемый преступник, а также попросили его самостоятельно не приближаться к данному гражданину. Уже через считанные минуты инспекторы задержали 38-летнего сумчанина.

«В магазине я заметил, что в момент, когда продавщица отвернулась какой-то человек взял с подоконника четыре бутылки шампанского и начал выходить из магазина. Я как раз стоял у двери, и он рукой оттолкнул меня и бросился наутек. Не теряя времени я побежал за ним и начал сразу звонить в полицию», - рассказывает 13-летний парень.

«Прибыв на место, мы увидели юношу, который указал, что мужчина зашел за гаражи в дворовой территории на улице 2-й Харьковской. Там нами он и был задержан. Гражданин имел явные признаки алкогольного опьянения и уже успел откупорить одну из бутылок шампанского, рядом в снегу лежали две бутылки. Как выяснилось, впоследствии, четвертую бутылку он потерял, когда убегал», - говорит заместитель командира 3-й роты батальона управления патрульной полиции в Сумской области Евгения Гребцова.

Сам же задержанный мужчина пояснил, что не имел средств для оплаты алкоголь, поэтому и решил не рассчитываться за него и похитить, затем добавил, что уже и сам не понимает, зачем так поступил.

Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции. По данному факту следователи проводят проверку.

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