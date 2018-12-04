Сумские полицейские отправились на Донбасс Начальник ГУНП области встретился с бойцами сводного отряда перед их командировкой на Донбасс.

В рамках очередной ротации поздно вечером 9 января на восток Украины выехали бойцы роты особого назначения «Сумы». К ним присоединились работники патрульной полиции областного центра. Провожали сводный отряд полицейских начальник ГУНП области Николай Лушпиенко и начальник Управления патрульной полиции Алексей Калюжный.

Николай Лушпиенко поздравил бойцов с праздниками и пожелал им успехов в службе, достойно держать добрую славу сумских правоохранителей, и вернуться в том составе, в котором они уезжают. А, пожимая каждому из них руку, руководитель полиции искренне желал крепкого здоровья, любви родных и уважения друзей и коллег.

К его теплым пожеланиям счастливого возвращения присоединился и руководитель Управления патрульной полиции Алексей Калюжный.

Напомним, что полицейские роты особого назначения «Сумы» уже несколько лет несут службу в населенных пунктах Луганской и Донецкой областей. Их задача - помогать местным правоохранителям поддерживать порядок и спокойствие, охранять общественный порядок и проверять транспортные средства на предмет перевозки запрещенных украинским законодательством вещей: наркотиков, нелегальной оружия и боеприпасов и т.п., сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.