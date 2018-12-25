На Сумщины воры полгода вырезали рельсы Работниками полиции разоблачена группа лиц в краже рельсового сообщения на 4 миллиона гривен.

По предварительным данным ими было вырезано и демонтировано четыре километра железнодорожного пути, находящегося на балансе ГП «Наумовский спиртовый завод».

В результате принятых сотрудниками Управления защиты экономики в Сумской области Нацполиции Украины и управлением Службы безопасности Украины в Сумской области оперативных мероприятий были задержаны двое жителей Сумского района.

Последние на 6-м километре железнодорожного сообщения «Наумовка - Корчаковка», между станцией Корчаковка и ГП «Наумовский спиртовый завод» осуществляли вырезания рельсового сообщения, находящегося на балансе завода.

Во время осмотра места происшествия у задержанных лиц правоохранители изъяли оборудование для демонтажа железнодорожного оборудования, а именно 9 кислородных и 2 пропановых баллона, резак по металлу, бензопилу. Кроме того, изъято имущество, которые они уже успели демонтировать: 13 рельсов по 3 метра и весом по 185 кг каждая, накладки, срезанные гайки.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия, в ходе которых работниками УЗЭ в Сумской области уже установлено, что кражами железнодорожного оборудования правонарушители занимались с мая 2018 года. За это время ими было вырезано и демонтировано 4 км железнодорожного пути на сумму более 4 млн. грн.

Кроме того, во время досудебного расследования будет установлена окончательная сумма нанесенного ущерба государственному предприятию, а также другие места совершения предыдущих краж на железнодорожном сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 185 (кража) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок, - управление защиты экономики в Сумской области.