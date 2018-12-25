Под Сумами спасатели освободили из снежного заноса грузовик 9 января в 18:34 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в пгт Хотинь грузовой автомобиль DAF не смог выехать на подъем и заблокировал движение на дороге.

На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 27-го Государственного пожарно-спасательного поста Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в области. С помощью пожарного автомобиля ЗИЛ повышенной проходимости грузовик, применяя буксировочный трос, доставили в безопасной участка пути. Всего к оказанию помощи были задействованы 2 человека личного состава и 1 единица спецтехники, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.