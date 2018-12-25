Под Сумами столкнулись два авто, грузовик и автобус Сегодня, 10 января, в 10.50 возле с. Бездрик Сумского района произошла авария с участием четырех транспортных средств.

Как выяснилось, вблизи перекрестка водитель, управляя автобусом Ataman, не придерживаясь безопасной скорости движения и безопасной дистанции, допустил наезд на автомобиль Mercedes-Benz Sprinter, водитель которого ждал, пока свернут стоявшие впереди. После этого, по инерции, Mercedes-Benz Sprinter допустил наезд на Subaru Forester, который стоял впереди, а затем выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с ВАЗ-21093, который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП никто не пострадал, машины получили механические повреждения.

Стражи порядка составили на 35-летнего водителя автобуса административный протокол по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП.