Сумского футзалиста признали лучшим игроком месяца Максим Мысловский - лучший игрок декабря по версии АФУ.

Исполнительной дирекцией АФУ было определено лучшего игрока месяца в Первой лиге чемпионата Украині по футзалу. Им стал футзалист сумского «Food Centre-СумГУ» Максим Мысловский.

В течение декабря состоялось три тура в рамках чемпионата среди команд Первой лиги, по итогам которых подопечные Сергея Песоцкого получили 9 очков и сейчас возглавляют турнирную таблицу.

В этих поединках Мысловских удалось забить 6 голов, отметившись по 2 раза в воротах харьковской «Кобры», Ивано-Франковского «Урагана-2-КФО» и одесского «Эпицентра К-Таирова».