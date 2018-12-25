Сумского футзалиста признали лучшим игроком месяца

Исполнительной дирекцией АФУ было определено лучшего игрока месяца в Первой лиге чемпионата Украині по футзалу. Им стал футзалист сумского «Food Centre-СумГУ» Максим Мысловский.
В течение декабря состоялось три тура в рамках чемпионата среди команд Первой лиги, по итогам которых подопечные Сергея Песоцкого получили 9 очков и сейчас возглавляют турнирную таблицу.
В этих поединках Мысловских удалось забить 6 голов, отметившись по 2 раза в воротах харьковской «Кобры», Ивано-Франковского «Урагана-2-КФО» и одесского «Эпицентра К-Таирова».
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