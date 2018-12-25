В Шостке прошли Рождественские хоккейные встречи 8-9 января в Шостке состоялся традиционный турнир «Рождественские встречи друзей».

Он проходил под лозунгом «40 лет хоккею на траве Украины». Соревнования прошли в двух возрастных группах: 2007-2008 г.р. и 2009 г.р. и младше. В старшей группе приняло участие 5 команд (две команды мальчиков из Шостки и 3 команды девочек из Сум), в младшей - команда мальчиков из Шостки и две команды девочек из Сум.

Старшая группа сыграла по кругу, и затем команды, занявшие 1-2 место разыграли финал, а остальные разыгрывали места с 3 по 5. В круговом турнире команда местной КДЮСШ «Барса-1» выиграла все встречи и заняла первое место. Второе место заняла сумская команда «Украиночка». Они разыграли между собой финал. В упорной борьбе победу одержали мальчики 2:1. Третье место заняла команда «Сумчаночка», 4-ое – «Молния» и 5-ое «Барса-2».

В младшей группе турнир прошел в два круга. Каждая команда сыграла между собой по два раза. По итогам турнира первое место заняла сумская команда «Динамо». Второе место у «Барсы 2009». Третье у сумской «Виктории».