Сумские патрульные помогли освободить грузовик из снежной ловушки

Как выяснилось, водитель автомобиля DAF попал в снежный сугроб. Более часа водитель грузовика пытался самостоятельно выбраться, но поняв, что это бесполезно, призвал на помощь патрульных. Прибыв на место, полицейские остановили экскаватор-погрузчик и попросили водителя помочь в освобождении грузовика с сугроба, на что тот согласился.
Через несколько минут водитель DAF продолжил движение.
Патрульная полиция Сумской области призывает водителей! Учитывайте дорожные и погодные условия!
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