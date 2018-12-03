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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:4174

Сумские патрульные помогли освободить грузовик из снежной ловушки

На линию 102 поступило сообщение о помощи на улице 2-й Заводской в Сумах.

Как выяснилось, водитель автомобиля DAF попал в снежный сугроб. Более часа водитель грузовика пытался самостоятельно выбраться, но поняв, что это бесполезно, призвал на помощь патрульных. Прибыв на место, полицейские остановили экскаватор-погрузчик и попросили водителя помочь в освобождении грузовика с сугроба, на что тот согласился.

Через несколько минут водитель DAF продолжил движение.

Патрульная полиция Сумской области призывает водителей! Учитывайте дорожные и погодные условия!

Право Снежный занос

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