В Ахтырском районе произошел разлив нефти (видео) 9 января в результате разгерметизации нефтепровода «Бугроватое-Рыбальцы» Бугруватовского месторождения НГДУ «Ахтырканефтегаз» ПАО «Укрнафта» не землях Чернетчинской ОТГ Ахтырского района произошла аварийная ситуация, которая привела к разливу нефтепродуктов на земельном участке ориентировочной площадью 1260 кв. м.

Государственными инспекторами по охране окружающей природной среды Сумской области проведен осмотр места происшествия и осуществлен отбор проб грунта. Сейчас с 8 января начата комплексная плановая проверка ПАО «Укрнафта», в том числе ее структурных подразделений на территории Сумской области, сообщает пресс-служба Госэкоинспекции в Сумской области.