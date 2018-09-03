В Ахтырском районе произошел разлив нефти (видео)

Государственными инспекторами по охране окружающей природной среды Сумской области проведен осмотр места происшествия и осуществлен отбор проб грунта.
Сейчас с 8 января начата комплексная плановая проверка ПАО «Укрнафта», в том числе ее структурных подразделений на территории Сумской области, сообщает пресс-служба Госэкоинспекции в Сумской области.
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