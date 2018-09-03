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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Ахтырском районе произошел разлив нефти (видео)

9 января в результате разгерметизации нефтепровода «Бугроватое-Рыбальцы» Бугруватовского месторождения НГДУ «Ахтырканефтегаз» ПАО «Укрнафта» не землях Чернетчинской ОТГ Ахтырского района произошла аварийная ситуация, которая привела к разливу нефтепродуктов на земельном участке ориентировочной площадью 1260 кв. м.

Государственными инспекторами по охране окружающей природной среды Сумской области проведен осмотр места происшествия и осуществлен отбор проб грунта.

Сейчас с 8 января начата комплексная плановая проверка ПАО «Укрнафта», в том числе ее структурных подразделений на территории Сумской области, сообщает пресс-служба Госэкоинспекции в Сумской области.

Право Ахтырский район Разлив нефти

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