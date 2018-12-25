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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:04160

В Шостке рецидивист отобрал мобилку у приятеля

В Шостке неоднократно судимый мужчина ограбил своего приятеля и отобрал у него мобильный.

В полицию обратился 37-летний житель Шостки. Он рассказал правоохранителям, что пригласил к себе в гости своего друга, который его ограбил. По словам мужчины, тот отобрал его мобильный, который как раз заряжался, а когда он попросил товарища положить телефон на место, тот сразу оставил его дом.

Принятыми розыскными мероприятиями, полицейские быстро установили местонахождение приятеля заявителя. Им оказался ранее неоднократно судимый 45-летний местный житель. В содеянном он сознался и рассказал, что телефон спрятал у своего знакомого, который правоохранители уже изъяли и вернули владельцу.

В отношении же самого злоумышленника в полиции открыли очередное уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины «Грабеж». Ему грозит от четырех до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Грабеж Шостка

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